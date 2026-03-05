da teheran una pioggia di missili e una fatwa per vendicare il sangue

Da Teheran arriva una serie di attacchi missilistici e una fatwa per vendicare il sangue. Il segretario della Difesa americana annuncia l’obiettivo di controllare i cieli mediorientali. Nel frattempo, un sottomarino affonda una nave da guerra del regime in Sri Lanka, causando 87 morti. Sono fatti che segnano un momento di forte tensione nella regione.

Teheran non ferma la sua pioggia di missili verso i nemici, in particolare i Paesi arabi e chiede di vendicare nel sangue la morte di Ali Khamenei. Dall'altro lato della barricata a fare il punto sulla traiettoria della campagna è stato il segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth. Il quale ha annunciato che in meno di una settimana Washington e Gerusalemme «avranno il controllo completo dei cieli iraniani». Si faciliterebbe così il compito di colpire le infrastrutture missilistiche e militari, nonché gli obiettivi strategici dell'Iran. Ed è anche previsto un uso maggiore di bombe di precisione.

La fatwa del "Grande Ayatollah" per vendicare KhameneiIl Grande Ayatollah Nasser Makarem Shirazi ha proclamato una fatwa per vendicare "il sangue del martire", l'Ayatollah Ali Khamenei ucciso sabato...

