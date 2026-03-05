Da Perugia alla Milano Fashion Week | il sogno di Alice Giulia e Maria Chiara

Tre giovani stiliste provenienti da Perugia stanno facendo il loro ingresso alla Milano Fashion Week, un passo importante nel loro percorso professionale. Alice, Giulia e Maria Chiara sono arrivate a Milano con l’obiettivo di presentare le proprie creazioni e farsi conoscere nel mondo della moda. La loro partecipazione rappresenta una tappa fondamentale nel cammino verso la realizzazione di un progetto ambizioso legato alla progettazione di abbigliamento.

Da Perugia a Milano, per una tappa ‘intermedia’ di un viaggio verso la realizzazione di un sogno ambizioso, affermarsi come stilisti di moda, lasciando la propria impronta nel fashion system. Sono i giovani talenti che hanno partecipato alla terza edizione di Umbria Fashion, a novembre 2025 a Perugia, e come premio hanno potuto prendere parte alla Milano Fashion Week 2026, andata in scena dal 24 febbraio al 2 marzo nel capoluogo lombardo. Alice Paparelli, vincitrice del contest per stilisti emergenti, insieme a Giulia Brunetti e Maria Chiara Tenda, seconda e terza classificata, sono state ospiti della sfilata di Vivetta. Ad accompagnarle una... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

