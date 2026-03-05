Da Maia a Pesaro | l’Acrobatica azzurra riaccende i motori verso il Mondiale di casa

La squadra italiana di ginnastica acrobatica si prepara per il Mondiale che si terrà in Italia, con l’obiettivo di riprendere l’attività internazionale. La stagione 2026 si apre con un evento in Portogallo, segnando il ritorno nel circuito mondiale dopo una pausa. La squadra ha iniziato gli allenamenti in vista della competizione, che rappresenta un passo importante per la stagione in corso.

La stagione 2026 della ginnastica acrobatica italiana riparte dal Portogallo con un appuntamento che segna, di fatti, il rientro nel circuito internazionale. Dal 6 all’8 marzo, a Maia, l’Italia sarà impegnata in un doppio evento: la FIG Word Cup e il MIAC, due competizioni ravvicinate che aprono il cammino dell’anno e riportano le formazioni azzurre nel cuore della scena internazionale. Non è solo una “prima tappa”: è l’inizio di un percorso pensato per crescere gara dopo gara, fino al grande obiettivo di fine stagione. La Direzione Tecnica Nazionale, guidata da Erica Loiacono, ha ufficializzato la delegazione. In pedana sono attese Elisa Cahieraldo, Alessandra Scarabattolo e Gaia We Lisco dell’Emerald Gym Project, insieme a Cloe Palella e Michela Federico della Ginnastica Grugliasco. 🔗 Leggi su Sportface.it

