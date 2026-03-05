Da Berlino a Torino studenti in presidio contro la leva militare | Noi non ci arruoliamo

Giovedì pomeriggio, decine di studenti si sono radunati davanti alla Prefettura di Torino per un presidio di solidarietà con i loro coetanei tedeschi. La protesta si è concentrata contro la leva militare e la crescente militarizzazione, coinvolgendo giovani provenienti da diverse città italiane. L'iniziativa ha rappresentato un momento di mobilitazione contro le politiche di reclutamento e il rafforzamento delle forze armate.

Decine di studenti si sono ritrovati giovedì pomeriggio, 5 marzo, davanti alla Prefettura di Torino in presidio e in solidarietà con gli studenti tedeschi contro la leva militare e la militarizzazione in una giornata particolare. Il 5 marzo ricorre infatti la Giornata Internazionale e di sensibilizzazione per la consapevolezza sul disarmo e alla non proliferazione. Una mobilitazione in corso a Torino così come in altre città italiane così come in Germania dove in migliaia si sono ritrovati nel cuore di Berlino per esprimere in maniera categorica il rifiuto nei confronti della guerra e del riarmo. “Noi non ci arruoliamo – si legge sugli striscioni che hanno attraversato anzitempo le aule universitarie dei poli torinesi dal Campus Einaudi a Palazzo Nuovo fino al Politecnico di Torino –. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

A Milano come a Berlino e Torino la protesta degli studenti contro la guerra, nel mirino il ministro Crosetto: “No alla leva obbligatoria e a politiche guerrafondaie”Milano, 5 marzo 2026 – Contro la guerra, contro il Governo, contro il progetto di reintroduzione della leva militare.

