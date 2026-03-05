cybersicurezza sielte a supporto creazione cyber hub nazionale

Sielte annuncia il suo supporto alla creazione di un cyber hub nazionale in Italia. La società si impegna a contribuire allo sviluppo di questa infrastruttura dedicata alla cybersicurezza. La notizia arriva in un momento in cui il paese evidenzia la necessità di avanzare in questo settore. La realizzazione del progetto è ancora in fase di definizione e non sono stati comunicati dettagli sulle tempistiche.

Roma, 5 mar. (AdnkronosLabitalia) - L'Italia deve ancora compiere passi significativi per dotarsi di un vero cyber hub nazionale. Rispetto ai Paesi del Nord Europa, agli Stati Uniti e ad altre realtà internazionali, permane un divario storico che va colmato con decisione. In un contesto in cui i conflitti si giocano sempre più sul piano digitale, la creazione di un cyber hub rappresenta una leva strategica per la sicurezza del Paese: uno strumento capace di concentrare competenze, favorire la condivisione in tempo reale delle informazioni sulle minacce, supportare imprese e pubbliche amministrazioni e rafforzare la tutela delle infrastrutture critiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

