Cybersicurezza Mugnato Gyala | Unire le forze per un' Italia hub di eccellenza

Il responsabile di Gyala ha affermato che il progetto Cybersec 2026 mira a trasformare l'ecosistema nazionale della cybersecurity in un modello collaborativo chiamato CyberHub Italia. L’obiettivo è promuovere l’innovazione attraverso un impegno condiviso tra le varie realtà coinvolte. La proposta si concentra sulla creazione di un centro di eccellenza che riunisca le competenze e le risorse del settore.

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Il Cybersec 2026 propone una nuova visione: far evolvere l'ecosistema nazionale della cybersecurity verso il modello collaborativo CyberHub Italia, spinto dalla volontà di portare innovazione. In questo contesto, imprese come Gyala, che integra Threat Intelligence avanzata con strategie di resilienza condivise, possono dare un importante contributo. Sono convinto che solo unendo le forze tra pubblico e privato potremo contrastare le minacce evolute, trasformando l'Italia in un hub europeo di eccellenza". Queste le parole di Nicola Mugnato, Co-Founder di Gyala, oggi a Roma alla Cybersec 2026, la... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cybersicurezza, Mugnato (Gyala): "Unire le forze per un'Italia hub di eccellenza" Cybersicurezza, Mugnano (Gyala): “Unire le forze per un’Italia hub di eccellenza”(Adnkronos) – "Il Cybersec 2026 propone una nuova visione: far evolvere l’ecosistema nazionale della cybersecurity verso il modello collaborativo... Piano regionale per lo sport: Scandella presenta proposta di legge per unire le forze del settoreMercoledì 4 febbraio, in Commissione VII della Regione Lombardia, si è conclusa l’audizione con i rappresentanti delle associazioni e delle... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cybersicurezza Mugnato Gyala Unire le.... Temi più discussi: Cybersicurezza, Mugnano (Gyala): Unire le forze per un’Italia hub di eccellenza; Cybersicurezza, Mugnano (Gyala): Unire le forze per un’Italia hub di eccellenza; Cybersicurezza, Mugnano (Gyala): Unire le forze per un'Italia hub di eccellenza; Cybersicurezza, Mugnano (Gyala): Unire le forze per un’Italia hub di eccellenza. Cybersicurezza, Mugnano (Gyala): Unire le forze per un’Italia hub di eccellenza(Adnkronos) - Il Cybersec 2026 propone una nuova visione: far evolvere l’ecosistema nazionale della cybersecurity verso il modello collaborativo CyberHub ... vicenzareport.it Cybersicurezza: le sfide del 2026 oltre i deepfakeLa cybersicurezza si conferma la priorità assoluta per i chief information officer nel 2026, superando persino l'intelligenza artificiale tra le preoccupazioni strategiche. L'escalation deriva da una ... tomshw.it #Cybersicurezza per i dipendenti pubblici: nuovo corso con syllabus e 12 regole operative per lavorare in sicurezza online! gdc.ancidigitale.it/cybersicurezza… x.com Corso gratuito per Cybersecurity Technician – Accademia di Cybersicurezza Lazio (ACL) Sono aperte le candidature per il corso finalizzato alla formazione di Cybersecurity Technician promosso dall’Accademia di Cybersicurezza Lazio. Il percorso è rivolto - facebook.com facebook