Curiosità la pizzeria del Corso di Capaccio sforna Cilentanus

Alla Pizzeria Ristorante Del Corso di Capaccio è stata introdotta una nuova proposta chiamata Cilentanus, creata dal maestro Agostino Landi. Questa pizza vegetariana rappresenta un’anticipazione della primavera e si aggiunge alle offerte del locale, che si distingue per le sue creazioni innovative. La novità è stata presentata di recente e sta attirando l’attenzione tra i clienti della zona.

Novità presso la Pizzeria Ristorante Del Corso di Capaccio: il maestro Agostino Landi ha sfornato Cilentanus, proposta vegetariana che anticipa la primavera. Dalla forma caratteristica a mezzaluna si presenta metà pizza e metà ripieno, ricco di ingredienti che si ispirano alle tradizioni e alle tipicità della meravigliosa terra del Cilento, per l'appunto. Dall'estetica accattivante e piena di colori, questa è una creazione che esprime tutto il meglio della natura, e può essere preparata con due tipi di impasto: classico oppure con farina integrale, multicereali, curcuma e canapa, quest'ultimo è una miscela ideata da Agostino. All'esterno base di crema di radicchio, quindi pomodori secchi, datterini gialli, crespigno comune (cardone) e granella di pistacchi; nel ripieno patate e borragine.