Un blackout ha colpito gran parte di Cuba, inclusa l’Avana, a causa di un guasto a una centrale termoelettrica. La crisi energetica ha lasciato senza corrente vaste aree del paese, interrompendo servizi essenziali e sospendendo le attività quotidiane. Le autorità stanno lavorando per ripristinare l’elettricità, ma al momento non ci sono tempi certi per il ritorno alla normalità.

Un blackout ha colpito gran parte di Cuba, inclusa l’Avana, dopo un guasto a una centrale termoelettrica. Ma da tempo nell’isola le luci si sono spente per il blocco americano. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Cuba spenta, crisi energetica in tutto il paese Cuba in crisi energetica: scorte di carburante in esaurimento entro poche settimaneCuba si avvia verso una crisi energetica senza precedenti: entro due o tre settimane, le scorte di carburante potrebbero esaurirsi del tutto. Cuba in crisi energetica: l’embargo USA e le ripercussioni su turismo e cooperazione italo-cubana.Cuba a Secco: L'Embargo Usa e le Ondate sull'Economia dell'Isola, Cosa Cambia per l'Italia? L'embargo statunitense sui rifornimenti di petrolio a... Cuba spenta, crisi energetica in tutto il paese Contenuti e approfondimenti su Cuba spenta. Argomenti discussi: Sole cinese per Cuba: così l’isola sfugge all’embargo di Trump sulle importazioni di petrolio. Così la Cina è più vicina a Cuba (con il solare)La crisi energetica che colpisce i cubani da quando Nicolas Maduro è stato arrestato dalle autorità americane a Caracas a inizio anno sta diventando drammaticamente in una crisi umanitaria senza prece ... formiche.net Cuba sprofonda nel buio: la crisi energetica è diventata umanitaria (fra carenza di cibo, medicine e trasporti paralizzati)Blackout, carenze e sanzioni: Cuba affronta una crisi umanitaria senza precedenti tra pressioni geopolitiche e resistenza quotidiana ... greenme.it