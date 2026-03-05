Cuadrado si prepara per la partita contro la Juventus e ha dichiarato di sentirsi meglio rispetto alle scorse settimane. Il calciatore ha aggiunto che tornare nello stadio in questione sarà un momento particolare per lui. La sfida si avvicina e le sue condizioni sono oggetto di attenzione. La partita si svolgerà tra le mura di un impianto che per lui rappresenta un luogo speciale.

Senesi Juve, ore calde per il futuro del difensore: quanta concorrenza per i bianconeri! Rog riparte dalla Croazia: ufficiale la nuova avventura per l’ex Cagliari! Ecco dove giocherà Konate Liverpool, occhio al futuro! Ci pensa anche il Real Madrid: su di lui si dice che. Osimhen verso l’addio? Il presidente del Galatasaray fa chiarezza sulla clausola: Juventus gelata! Malen giocatore del mese di febbraio in Serie A! L’attaccante della Roma vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month: ecco su chi ha avuto la meglio Como, Fabregas in conferenza in vista del Cagliari: «Mi aspetto una partita simile all’andata, con Pisacane abbiamo parlato... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cuadrado in vista del match con la Juve: «Adesso sto meglio, tornare in quello stadio sarà speciale»

Cuadrado, niente Juve per il colombiano? Ecco le condizioni fisiche dell’ex Inter in vista del match contro i bianconeri di SpallettiCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».

Leggi anche: La cantante ha subito un intervento per risolvere un problema che aveva da cinque anni. Adesso sta meglio e sogna di tornare a Sanremo con il marito

Una raccolta di contenuti su Cuadrado in vista del match con la Juve....

Temi più discussi: Fiorentina, buone notizie in vista del Pisa! Verso il rientro Solomon e De Gea: le ultime; Ecco l'arbitro di Roma-Juve: è lo stesso dell'andata! E dopo Inter-Juve torna La Penna: designato per...; Roma, Dybala torna al lavoro: il punto in vista del Genoa. Ferguson vola a Brighton; Pisa-Bologna, i convocati di Hiljemark: fuori Lorran e Vural.

Cuadrado in vista del match con la Juve: «Adesso sto meglio, tornare in quello stadio sarà speciale». Le parole dell’esterno del PisaCuadrado in vista del match con la Juve: «Adesso sto meglio, tornare in quello stadio sarà speciale». Le parole dell’esterno del Pisa Nel prossimo turno Serie A, una delle partite più interessanti è J ... calcionews24.com

Cuadrado carica la Juventus in vista del Napoli: Rialziamoci, più uniti che maiJuan Cuadrado ha mandato un messaggio dal proprio profilo ufficiale di Instagram dopo il pareggio nel derby contro il Torino e in vista dello scontro diretto per la Champions League di mercoledì ... fanpage.it

#Cuadrado stratega #Pisa: "Torino nel cuore ma possiamo vincere. Portieri #Juve in crisi Li battiamo così" x.com

Cuadrado parla della Juve Le sue dichiarazioni - facebook.com facebook