Il ministro della Difesa ha annunciato l'intenzione di dispiegare un dispositivo multi dominio in Medio Oriente, che includerà sistemi di difesa aerea. Inoltre, è previsto un supporto specifico a Cipro. La decisione riguarda l'installazione di nuove apparecchiature militari e la fornitura di assistenza alle forze presenti nell’area. La comunicazione è stata resa nota attraverso dichiarazioni ufficiali.

“Dobbiamo rivalutare i nostri assetti nella regione e rispondere alle richieste dei Paesi amici in difficoltà. Intendiamo dispiegare un dispositivo multi dominio in Medioriente, con sistemi di difesa aerea anti drone e antimissilistica”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nelle comunicazioni alla Camera sulla guerra in Iran. “Porteremo assieme a spagnoli e francesi un aiuto a Cipro”, ha anche aggiunto Crosetto. “Visto che quello che è successo in Turchia ed è successo a Cipro ho dato mandato al capo di Stato maggiore della Difesa di innalzare al massimo il livello di protezione della difesa aerea e anti balistica nazionale in coordinamento con gli alleati e con la Nato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Crosetto: sistemi di difesa missilistica in Medioriente e aiuto a Cipro

Conflitto in Iran, Tajani: “Doveroso rispondere alla richiesta di aiuto di alleati”. Crosetto: “Sistemi difesa missilistica in Medioriente e aiuto a Cipro”I ministri degli Esteri e della Difesa in Parlamento per riferire sugli sviluppi della crisi a Teheran e nel Golfo.

I Paesi del Golfo chiedono all’Italia i Samp-T e i sistemi di Difesa anti-droni, ma Crosetto: “Dati all’Ucraina”Roma, 2 marzo 2026 - La guerra divampa nel Golfo Persico e, secondo quanto riferito dal ministro Guido Crosetto, diversi Paesi hanno chiesto...

Guerra USA/Israele - Iran: a che PUNTO siamo

Contenuti utili per approfondire Crosetto sistemi di difesa missilistica....

Temi più discussi: Iran, Crosetto: scenario imprevedibile, paesi del Golfo hanno chiesto nostro aiuto per sistema di difesa aerea; Samp-t, sistemi di difesa anti-drone e anti-aerea chiesti all'Italia dai Paesi del Golfo (ma già impiegati in Ucraina); Crosetto: Io a Dubai? C'erano i miei figli, avrò sbagliato da ministro. Chiedo scusa. Tajani: Usa e Israele hanno deciso attacchi in autonomia e riservatezza. Inaccettabili le rappresaglie sugli altri Paesi.; Crisi Iran: l’Italia verso un decreto aiuti, l’ipotesi di sistemi anti droni e Samp/T al Golfo.

Crosetto, sistemi difesa missilistica in Medioriente e aiuto a Cipro(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Dobbiamo rivalutare i nostri assetti nella regione e rispondere alle richieste dei Paesi amici in difficoltà. Intendiamo dispiegare un dispositivo multi dominio in Medioriente ... corrieredellosport.it

Iran, Crosetto: «Sistemi difesa missilistica in Medioriente e aiuto a Cipro». Tajani: «Doveroso aiutare Paesi del Golfo»Tajani e Crosetto riferiranno oggi in Parlamento «sulla evoluzione della situazione internazionale e sulla richiesta di aiuti da parte dei paesi del Golfo», ha reso noto ieri ... ilmessaggero.it

Il ministro della Difesa Guido Crosetto nelle comunicazioni alla Camera sulla guerra in Iran ribadisce che "l'Italia non è in guerra" e che ad oggi "non c'è nessuna richiesta dell'utilizzo di basi Usa in Italia". "Dobbiamo rivalutare complessivamente" ha detto il min - facebook.com facebook

Crosetto imbarazza Mantovano. Sul caso Dubai mistero infinito x.com