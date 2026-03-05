Crosetto | sistemi di difesa missilistica in Medioriente e aiuto a Cipro

Da imolaoggi.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Difesa ha annunciato l'intenzione di dispiegare un dispositivo multi dominio in Medio Oriente, che includerà sistemi di difesa aerea. Inoltre, è previsto un supporto specifico a Cipro. La decisione riguarda l'installazione di nuove apparecchiature militari e la fornitura di assistenza alle forze presenti nell’area. La comunicazione è stata resa nota attraverso dichiarazioni ufficiali.

“Dobbiamo rivalutare i nostri assetti nella regione e rispondere alle richieste dei Paesi amici in difficoltà. Intendiamo dispiegare un dispositivo multi dominio in Medioriente, con sistemi di difesa aerea anti drone e antimissilistica”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nelle comunicazioni alla Camera sulla guerra in Iran. “Porteremo assieme a spagnoli e francesi un aiuto a Cipro”, ha anche aggiunto Crosetto. “Visto che quello che è successo in Turchia ed è successo a Cipro ho dato mandato al capo di Stato maggiore della Difesa di innalzare al massimo il livello di protezione della difesa aerea e anti balistica nazionale in coordinamento con gli alleati e con la Nato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

crosetto sistemi di difesa missilistica in medioriente e aiuto a cipro
© Imolaoggi.it - Crosetto: sistemi di difesa missilistica in Medioriente e aiuto a Cipro

Conflitto in Iran, Tajani: “Doveroso rispondere alla richiesta di aiuto di alleati”. Crosetto: “Sistemi difesa missilistica in Medioriente e aiuto a Cipro”I ministri degli Esteri e della Difesa in Parlamento per riferire sugli sviluppi della crisi a Teheran e nel Golfo.

I Paesi del Golfo chiedono all’Italia i Samp-T e i sistemi di Difesa anti-droni, ma Crosetto: “Dati all’Ucraina”Roma, 2 marzo 2026 - La guerra divampa nel Golfo Persico e, secondo quanto riferito dal ministro Guido Crosetto, diversi Paesi hanno chiesto...

Guerra USA/Israele - Iran: a che PUNTO siamo

Video Guerra USA/Israele - Iran: a che PUNTO siamo?

Contenuti utili per approfondire Crosetto sistemi di difesa missilistica....

Temi più discussi: Iran, Crosetto: scenario imprevedibile, paesi del Golfo hanno chiesto nostro aiuto per sistema di difesa aerea; Samp-t, sistemi di difesa anti-drone e anti-aerea chiesti all'Italia dai Paesi del Golfo (ma già impiegati in Ucraina); Crosetto: Io a Dubai? C'erano i miei figli, avrò sbagliato da ministro. Chiedo scusa. Tajani: Usa e Israele hanno deciso attacchi in autonomia e riservatezza. Inaccettabili le rappresaglie sugli altri Paesi.; Crisi Iran: l’Italia verso un decreto aiuti, l’ipotesi di sistemi anti droni e Samp/T al Golfo.

crosetto sistemi di difesaCrosetto, sistemi difesa missilistica in Medioriente e aiuto a Cipro(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Dobbiamo rivalutare i nostri assetti nella regione e rispondere alle richieste dei Paesi amici in difficoltà. Intendiamo dispiegare un dispositivo multi dominio in Medioriente ... corrieredellosport.it

crosetto sistemi di difesaIran, Crosetto: «Sistemi difesa missilistica in Medioriente e aiuto a Cipro». Tajani: «Doveroso aiutare Paesi del Golfo»Tajani e Crosetto riferiranno oggi in Parlamento «sulla evoluzione della situazione internazionale e sulla richiesta di aiuti da parte dei paesi del Golfo», ha reso noto ieri ... ilmessaggero.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.