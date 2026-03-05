Crosetto | Massimo livello di protezione aerea nazionale può succedere di tutto

Il ministro della Difesa ha dichiarato di aver garantito il massimo livello di protezione aerea nazionale, affermando che in situazioni di crisi può succedere di tutto. Durante un intervento alla Camera, ha parlato della situazione in Iran, senza entrare in dettagli specifici, sottolineando l’impegno delle forze armate nel mantenere la sicurezza del paese.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, nelle comunicazioni alla Camera sulla guerra in Iran: «Visto che quello che è successo in Turchia ed è successo a Cipro, ho dato mandato al capo di Stato maggiore della Difesa di innalzare al massimo il livello di protezione della difesa aerea e antibalistica nazionale in coordinamento con gli alleati e con la Nato. Di fronte a una reazione sconsiderata possiamo aspettarci di tutto e tutto può essere aspettato». «Avevamo 2.576 persone nell'area interessata dalla crisi in Medio Oriente prima che iniziasse il conflitto e, per effetto di questa situazione, nei giorni scorsi abbiamo preso altre misure: in Kuwait è in atto un movimento di 239 militari verso l'Arabia Saudita: dei 321 ne rimarranno 82. 🔗 Leggi su Laverita.info

Il ministro della Difesa Guido Crosetto nelle comunicazioni alla Camera sulla guerra in Iran ribadisce che "l'Italia non è in guerra" e che ad oggi "non c'è nessuna richiesta dell'utilizzo di basi Usa in Italia". "Dobbiamo rivalutare complessivamente" ha detto il min - facebook.com facebook