Crolla lo storico collaboratore del patron di TelePordenone trovata l’arma | la confessione e l’ipotesi dietro la mattanza di Mario Ruoso

Loriano Bedin, 67 anni, storico collaboratore di Mario Ruoso, è stato accusato di omicidio premeditato dopo il ritrovamento del corpo di Ruoso nella sua abitazione ieri 4 marzo. La polizia ha trovato l’arma del delitto e ha raccolto le confessioni di Bedin, che avrebbe fornito dettagli sulla vicenda. L’indagine prosegue per chiarire i motivi e le circostanze dell’accaduto.

È accusato di omicidio premeditato Loriano Bedin, 67 anni, storico collaboratore di Mario Ruoso, patron di Tele Pordenone, trovato morto in casa sua ieri 4 marzo. Bedin, difeso d’ufficio dall’avvocato Valter Buttignol, è crollato durante l’interrogatorio condotto dal procuratore capo di Pordenone Pietro Montrone e dalla sostituta Federica Urban. «Dopo un’iniziale titubanza – ha spiegato il procuratore – l’autore del crimine si è reso conto di aver compiuto una cosa enorme e pare essersi liberato del peso che portava». A Bedin viene contestata la premeditazione con l’aggravante della minorata difesa, in quanto la vittima aveva 87 anni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Ruoso è stato aggredito sulla porta della propria abitazione a Porcia, a pochi passi dalla concessionaria Garage Venezia di cui era titolare. 🔗 Leggi su Open.online

