Criterio di residenzialità storica Lettera dei Comuni alla Regione | Serve un chiarimento formale

I Comuni hanno scritto alla Regione chiedendo un chiarimento formale sul criterio di residenzialità storica. La comunicazione sottolinea la volontà di mantenere unitarietà e chiarezza in una questione che potrebbe portare a tensioni tra le istituzioni. La richiesta mira a evitare azioni disordinate e garantire un indirizzo condiviso su un tema che riguarda le modalità di attribuzione della residenza.

C’è un punto fermo, in una partita che rischia di trasformarsi in un braccio di ferro istituzionale: i Comuni non intendono muoversi in ordine sparso. E soprattutto non intendono farlo nel limbo dell’incertezza normativa. È la prima risposta formale – e politicamente trasversale – alla circolare diffusa dall’assessore regionale alle Politiche abitative, Giovanni Paglia, dopo il pronunciamento della Corte costituzionale sul tema della residenzialità storica per l’assegnazione delle case popolari. Una risposta che mette insieme amministrazioni di ogni colore politico, riunite nel Tavolo provinciale per le politiche abitative. A scrivere al presidente della Regione, Michele de Pascale, è l’assessore alle Politiche abitative del Comune di Ferrara, Cristina Coletti, in qualità di presidente del Tavolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Criterio di residenzialità storica. Lettera dei Comuni alla Regione: "Serve un chiarimento formale" Alloggi popolari, i Comuni ferraresi chiedono chiarezza alla Regione sul criterio della residenza storicaNei giorni scorsi si è riunito per esaminare la circolare trasmessa ai Comuni dall'assessore regionale Giovanni Paglia, un Tavolo di concentrazione... Leggi anche: Rebus Comuni montani. Ora Calderoli dice sì al criterio dei 350 metri. E il taglio diventa mini Una selezione di notizie su Criterio di residenzialità storica.... Temi più discussi: Criterio di residenzialità storica. Lettera dei Comuni alla Regione: Serve un chiarimento formale; Alloggi popolari, i Comuni ferraresi chiedono chiarezza alla Regione sul criterio della residenza storica; Residenzialità storica e sentenza della Corte Costituzionale: lettera dei Comuni alla Regione; Sulla residenza e il diritto alla casa. Criterio di residenzialità storica. Lettera dei Comuni alla Regione: Serve un chiarimento formaleMissiva firmata dal presidente del Tavolo di concertazione delle politiche abitative Cristina Coletti su mandato di 19 amministrazioni della provincia: Definisca l’indirizzo regionale e le modalità a ... ilrestodelcarlino.it Emilia-Romagna, la Regione ritocca i criteri per le case popolari e la residenzialità storica nelle graduatorieI Comuni non potranno inserire la residenzialità storica nei criteri per le graduatorie Erp La Regione fa una mezza marcia indietro sul criterio della residenzialità storica per favorire, nelle ... corrieredibologna.corriere.it Tolleranza zero. Questo pomeriggio abbiamo presentato a Roma insieme al Generale Vannacci il pacchetto sicurezza di Futuro Nazionale. Via il criterio di proporzionalità nella legittima difesa, scudo legale vero e nuove regole di ingaggio per le forze dell'ordi - facebook.com facebook