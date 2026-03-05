Cristiani sionisti si riuniscono in preghiera per sostenere l’offensiva israeliana, mentre i riflettori della scena internazionale sono puntati sulla Palestina, ora meno visibile. David Parsons, vicepresidente dell’Ambasciata internazionale cristiana a Gerusalemme, ha espresso entusiasmo in merito alle attività di sostegno. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione tra le parti coinvolte, senza ulteriori analisi o commenti.

La guerra grande Cresce il fervore messianico per i successi militari di Israele. Intanto quanto accade nei Territori palestinesi occupati viene oscurato David Parsons, vicepresidente dell’Ambasciata internazionale cristiana a Gerusalemme (Icej) è su di giri. A suo dire, la vittoria totale di Israele sull’Iran, con l’aiuto degli Usa, avvicina la realizzazione delle profezie bibliche per la quale pregano milioni di cristiani sionisti in tutto il mondo. «Una vittoria netta potrebbe cambiare radicalmente le dinamiche nella regione», ha scritto nella newsletter inviata ieri dalla Icej. Ma, ha avvertito, «Israele per vincere ha bisogno di sapere che i cristiani sono al suo fianco con la preghiera». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Cristiani sionisti pregano per l’offensiva israeliana. Palestina oscurata

In Nigeria non si placa l'offensiva jihadista e l'assedio ai cristianiL’incubo dei cristiani in Africa non finisce mai e in queste ultime settimane rapimenti e omicidi sono cresciuti in maniera esponenziale.

L’offensiva israeliana in Cisgiordania e il segnale politico dietro i raid contro le UniversitàLe incursioni simultanee delle forze israeliane nelle università di Birzeit e al-Quds raccontano più di un semplice aumento delle operazioni di...