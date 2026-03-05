Crisi The Italian Sea Group | milioni spariti stipendi in ritardo e l’azzardo di Del Vecchio

La crisi di The Italian Sea Group si apre con la scomparsa di milioni di euro, stipendi in ritardo e un’operazione azzardata di un imprenditore. Alle 4:06 del 19 agosto 2024, il Bayesian, uno yacht di 56 metri prodotto dai cantieri Perini Navi, si è afflosciato al largo di Porticello in Sicilia, dopo un breve periodo di affondamento che ha attirato l’attenzione sulla situazione finanziaria dell’azienda.

Tutto comincia con un orologio che si ferma alle 4:06 del mattino del 19 agosto 2024. In 16 minuti precisi, il Bayesian – uno yacht a vela di 56 metri, gioiello della cantieristica italiana, costruito dai cantieri Perini Navi – si inabissa al largo di Porticello, in Sicilia. Sette persone muoiono. Tra loro Mike Lynch, miliardario britannico della tecnologia, e sua figlia diciottenne Hannah. Sedici minuti. Una nave di quella classe non dovrebbe affondare così. E infatti la Procura di Termini Imerese apre un fascicolo per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo, con tre membri dell’equipaggio indagati. A giugno 2025 lo scafo viene recuperato dal fondale a 50 metri di profondità e trasferito nel porto siciliano per gli accertamenti tecnici. 🔗 Leggi su Lettera43.it

“Rinforzi” per The Italian Sea GroupTitolo in calo in Borsa per “The Italian Sea Group”, ma la società annuncia un rafforzamento economico.

The Italian Sea Group. Dipendenti preoccupati per le vicende societarieDai conti che non tornano, alle dimissioni nel Consiglio di amministrazione, con i lavoratori che, dopo i ritardi nel pagamento delle retribuzioni...

The Italian Sea: alle origini della crisi. Ora deve svalutare il marchio Perini NaviPer più di due anni, da ottobre 2023 e fino a novembre 2025, il gruppo della cantieristica non ha ottenuto commesse per grandi yacht. A pesare anche la ... repubblica.it

Il Bayesian affonda The Italian Sea Group, voci ipotizzano un intervento di Leonardo Maria Del VecchioThe Italian Sea Group affronta una fase di incertezza tra problemi finanziari e l’effetto reputazionale del caso Bayesian. Possibile interesse del fondo LMDV Capital. solovela.net

Crisi The Italian Sea Group, Del Vecchio valuta acquisto società che affonda insieme al Bayesian, debiti per €70,6mln – RUMORS x.com

Tensione a The Italian Sea Group, lavoratori in sciopero C’è preoccupazione per la crisi di liquidità del gruppo. I lavoratori si mobilitano e intanto la sindaca chiede un tavolo in Prefettura... - facebook.com facebook