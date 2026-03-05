Crisi iraniana così si muove l’Italia con il fronte europeo Le parole di Crosetto e Tajani

In Italia, le dichiarazioni di Crosetto e Tajani riguardano la crisi iraniana e il ruolo del paese nel contesto europeo. I ministri precisano che nessun governo, incluso quello americano, era a conoscenza dell’operazione “Ruggito del leone” prima della sua esecuzione. La discussione si concentra sulla comunicazione e sulla condivisione di informazioni tra le nazioni coinvolte.

È sbagliata la narrazione di chi dice che l’Italia non era stata avvisata dell’operazione “Ruggito del leone”, dal momento che nessun governo al mondo, “nemmeno la più alta catena di comando americana, sapeva della partenza degli aerei”. Sono precise (e rivolte anche all’esterno) le parole che il ministro della Difesa Guido Crosetto dice alla Camera, dove è intervenuto assieme al ministro degli esteri Antonio Tajani in occasione delle comunicazioni sulla crisi in Iran, mentre dall’Eliseo partono due telefonate verso Roma e Atene “in uno spirito di solidarietà tra partner Ue”. Il momento è complesso, va valutata una postura europea possibilmente omogenea vista la posta in gioco che riguarda l’attacco verso due Paesi come Cipro e Turchia, uno membro dell’Ue e l’altro membro della Nato. 🔗 Leggi su Formiche.net

