Crisi Iran Tajani | L' Italia non è e non sarà in guerra con nessuno – Il video

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l'Italia non è in guerra con nessuno e non sarà coinvolta in conflitti armati. La sua affermazione arriva in un momento di tensioni internazionali legate alla crisi in Iran, senza però indicare impegni militari o alleanze specifiche. La dichiarazione è stata resa pubblica durante un evento ufficiale a Roma.

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2026 "L'Italia non è in guerra con nessuno e non sarà in guerra con nessuno. Gli sviluppi nel Golfo e in Medioriente suscitano in tutti una profonda preoccupa, ma difendere i nostri partner regionali significa difendere la libertà dei nostri cittadini delle nostre imprese". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Tajani in Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

