Crisi Iran Schlein | Non autorizzare uso basi americane in Italia per nessun motivo – Il video

Il 5 marzo 2026 a Roma, un rappresentante politico ha dichiarato che l’Italia non deve autorizzare l’uso delle basi americane sul suo territorio. La posizione è stata espressa in relazione alla crisi in Iran, con l’obiettivo di evitare il coinvolgimento del Paese in un conflitto che, secondo quanto affermato, viola i trattati internazionali. La dichiarazione è stata diffusa attraverso un video pubblicato dall’agenzia Vista.

"Noi diciamo no all'autorizzazione alle basi per non appoggiare in nessun modo questa guerra che viola i trattati internazionali. Non dovete aspettare che ve lo chiedano, dovete dire No da adesso". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando in aula alla Camera dopo le comunicazioni dei ministri Crosetto e Tajani.

Cosa farà l'Italia per la guerra in Iran, tra aiuti ai paesi del Golfo e l'uso delle basi americaneIl governo delimita il perimetro dell'intervento in supporto agli alleati e nei limiti dei trattati internazionali.

Le basi americane in Italia nel mirino della crisi Iran-Usa: cosa potrebbe accadere se Washington chiederà di usarleL’Italia ha potenziato i sistemi di difesa aerea nazionale e invierà supporto navale a Cipro.

