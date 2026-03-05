Crisi in Medio Oriente crollano le borse asiatiche Timori per rincari

Da tv2000.it

Dopo il crollo delle borse asiatiche di ieri, oggi Tokyo e Seul registrano segnali di ripresa con rialzi significativi. Tuttavia, l’incertezza sui mercati globali permane e si moltiplicano i timori di possibili aumenti dei prezzi. Gli investitori continuano a monitorare attentamente le evoluzioni della situazione in Medio Oriente, che ha influenzato le quotazioni nelle principali piazze finanziarie.

I mercati rimbalzano. Dopo il crollo delle borse asiatiche di ieri, oggi Tokyo e Seul guadagnano. Ma il clima resta incerto così come i timori di rincari. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Casartigiani Taranto: timori per le ricadute economiche della crisi in Medio OrienteCresce la preoccupazione di Casartigiani Taranto per le possibili conseguenze economiche legate all'escalation della crisi in Medio Oriente.

Iran: crollano le Borse europee. Vola il prezzo del gas, rincari anche sui carburanti – La direttaIl conflitto in Medio Oriente tra Israele, Stati Uniti e Iran sta avendo ripercussioni anche sui mercati energetici, diventati estremamente volatili.

