Crisi in Medio Oriente crollano le borse asiatiche Timori per rincari

Dopo il crollo delle borse asiatiche di ieri, oggi Tokyo e Seul registrano segnali di ripresa con rialzi significativi. Tuttavia, l’incertezza sui mercati globali permane e si moltiplicano i timori di possibili aumenti dei prezzi. Gli investitori continuano a monitorare attentamente le evoluzioni della situazione in Medio Oriente, che ha influenzato le quotazioni nelle principali piazze finanziarie.

I mercati rimbalzano. Dopo il crollo delle borse asiatiche di ieri, oggi Tokyo e Seul guadagnano. Ma il clima resta incerto così come i timori di rincari. Servizio di Leonardo Possati TG2000.