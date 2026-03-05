Crisi Golfo Crosetto | Situazione drammatica da decenni mai come ora sull' orlo dell' abisso – Il video

Il ministro della Difesa ha dichiarato che la crisi nel Golfo è ormai fuori controllo, definendola una situazione drammatica e senza precedenti negli ultimi decenni. Ha sottolineato che i fatti attuali pongono il rischio di un disastro imminente, evidenziando la gravità del momento. La sua valutazione si basa sulle condizioni attuali della regione e sulla sequenza di eventi recenti.

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2026 "La situazione è drammatica; sono convinto che mai, negli ultimi decenni, si sia arrivati come adesso sull'orlo dell'abisso. È una situazione che non ha precedenti da nessun punto di vista. L'Europa è impossibilitata a fermare questa guerra può coordinarsi per gestire le conseguenze, ma nessun Paese al mondo e neppure i Paesi europei uniti possono convincere Usa e Israele a interrompere questa guerra". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto in Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Ecco i due aerei militari Usa che hanno fatto scalo in Sicilia dal momento dell’attacco all’Iran. 🔗 Leggi su Open.online

"Sull'orlo dell'abisso". Guerra in Iran, il ministro della Difesa Guido Crosetto parla al Senato

Crisi Golfo, Crosetto: Massimo livello di protezione dell'aerea nazionale, può succedere di tutto

Crisi Golfo, Crosetto: Situazione drammatica, da decenni mai come ora sull'orlo dell'abisso

