Crisi Golfo Crosetto | Massimo livello di protezione dell' aerea nazionale può succedere di tutto – Il video

Il ministro della Difesa ha annunciato che, a seguito di quanto accaduto in Turchia e a Cipro, ha incaricato il capo di Stato maggiore di aumentare al massimo livello la protezione della difesa aerea e anti balistica nazionale. La misura è stata adottata in coordinamento con gli alleati e con la NATO per garantire la sicurezza del territorio. La decisione è stata resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale.

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2026 “Visto che quello che è successo in Turchia ed è successo a Cipro ho dato mandato al capo di Stato maggiore della Difesa di innalzare al massimo il livello di protezione della difesa aerea e anti balistica nazionale in coordinamento con gli alleati e con la Nato. Di fronte a una reazione sconsiderata possiamo aspettarci di tutto e tutto può essere aspettato”, così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nelle comunicazioni alla Camera sulla guerra in Iran. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Ecco i due aerei militari Usa che hanno fatto scalo in Sicilia dal momento dell’attacco all’Iran. La protesta M5s Antonio Tajani era partito per Washington scordandosi gli occhiali da vista. 🔗 Leggi su Open.online

