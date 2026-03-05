Crisi Europam Ridurre le accise aiuterebbe gli impianti dei territori

Dopo circa otto mesi di sospensione, le forniture di carburante agli impianti Europam di Ponte dell’Olio e della Valnure sono state ripristinate. La notizia è stata accolta con sollievo da chi lavora nelle zone interessate, segnando un passo importante per le attività locali. La ripresa delle forniture rappresenta un cambiamento rilevante per le aziende e i cittadini coinvolti.

La ripresa delle forniture di carburante agli impianti Europam di Ponte dell’Olio e della Valnure, dopo circa otto mesi di sospensione, rappresenta una notizia attesa e importante per il territorio. zIn questi mesi - dichiara il consigliere regionale Lodovico Albasi (Pd) - ho seguito con grande attenzione la vicenda dei distributori rimasti senza rifornimento nelle nostre valli, portando con determinazione il problema all’attenzione della Regione attraverso interrogazioni e iniziative istituzionali, tra le quali il tavolo avviato da subito con il Vicepresidente della Regione Vincenzo Colla, i vertici aziendali e gli amministratori della nostra provincia, mantenendo un confronto costante con sindaci, gestori e con tutti i soggetti coinvolti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

