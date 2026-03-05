Crisi automotive | dalla Cgil affondo al Governo

La provincia irpina sta attraversando una crisi nel settore automotive, che sta causando ripercussioni sulla perdita di posti di lavoro e sull’indotto locale. La situazione si accentua in un momento in cui i lavoratori della Cgil hanno espresso critiche nei confronti delle decisioni del Governo. La tensione tra le parti si fa sempre più evidente, mentre la realtà produttiva continua a peggiorare.

La provincia irpina vive una fase di profonda difficoltà nel comparto automotive, con ripercussioni significative sull’occupazione e sull’indotto produttivo del territorio. La situazione è al centro di un dibattito pubblico promosso da CGIL Avellino, Filctem Cgil e Fiom Cgil nell’iniziativa “La crisi dell’automotive, le ricadute sull’intera filiera” in programma oggi, giovedì 5 marzo, al Polo dei Giovani di Avellino. Secondo i sindacati, il settore sta attraversando una crisi strutturale che non riguarda solo lo stabilimento di Stellantis a Pratola Serra, ma l’intera catena produttiva locale e regionale. Negli ultimi anni, stime interne indicano che solo in Irpinia sono oltre mille i lavoratori coinvolti da ammortizzatori sociali e Naspi a causa delle difficoltà produttive e delle riduzioni di forza lavoro nel settore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Automotive in crisi in Irpinia: la Cgil a confronto con Sarracino"La crisi dell'automotive, le ricadute sull'intera filiera" è il titolo dell'iniziativa promossa da Cgil Avellino, Filctem Cgil e Fiom Cgil

Crisi dell'automotive, l'Irpinia in emergenza: sindacati all'attacco su Stellantis e GovernoSettemila posti persi, investimenti mancati e stabilimenti svuotati: la chiamata all'azione di CGIL e Fiom mentre il governo resta alla finestra

«Stellantis investe all'estero. A Pratola Serra si lavora, ma non ci sono prospettive»Al Polo Giovani di Avellino Cgil e Fiom irpina fanno il punto sulla crisi del settore dell'automotive. Dalla situazione regionale a quella strettamente irpina: «Solo negli ultimi due anni, 2024 e 2025

Automotive, iniziativa sulla crisi del settore ad Avellino con Sarracino, Lodi, Petrosino e RicciLa crisi dell'automotive, le ricadute sull'intera filiera è il titolo dell'iniziativa promossa da Cgil Avellino, Filctem Cgil e Fiom Cgil in programma giovedì 5 marzo alle 9:30 al Polo dei Giovani

