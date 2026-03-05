Criminalità | furti in abitazione la Toscana è la seconda regione per incidenza sulla popolazione
Nel 2024, nella regione Toscana, si sono verificati numerosi furti in abitazione, con il comune di Firenze che conta 1.803 episodi, segnando una diminuzione del 16% rispetto all’anno precedente. La regione si posiziona come la seconda in Italia per incidenza di questi reati sulla popolazione, con una media di circa 50 furti ogni 10.000 abitanti.
Arezzo, 5 marzo 2026 – Nel 2024 il comune di Firenze registra 1.803 furti in abitazione, in riduzione del 16% rispetto al 2023, con un'incidenza di 49,8 furti ogni 10.000 abitanti. Per numero assoluto, Firenze è 4ª tra i capoluoghi. A livello provinciale, Firenze conta 4.259 furti nel 2024, in lieve calo (-0,7%) rispetto all'anno precedente. L'incidenza si attesta a 43 casi ogni 10.000 abitanti, dato che vale il quinto posto a livello nazionale. Nel primo semestre del 2025 il trend resta in diminuzione: 1.684 furti contro i 1.814 registrati nello stesso periodo del 2024 (-7,2%). Se si amplia ulteriormente lo sguardo al quadro regionale, emerge con chiarezza come la Toscana sia tra le aree più esposte al fenomeno: nel 2024 tre province figurano nella top 10 nazionale per incidenza — Pisa (1ª), Firenze (5ª) e Grosseto (7ª). 🔗 Leggi su Lanazione.it
