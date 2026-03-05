Crevari Invade | donati 35mila euro per defibrillatori aree giochi ospedali e assocazioni

A Crevari, un evento ha portato alla donazione di 35 mila euro destinati all’acquisto di defibrillatori, aree giochi, ospedali e associazioni locali. La giornata ha attirato molte persone, con code per le focaccette, parcheggi limitati e salite impegnative fino al centro del paese. Nonostante i disagi, l’iniziativa ha coinvolto attivamente la comunità, lasciando un segno tangibile sul territorio.

Un risultato a quattro zeri frutto della generosità di chi ogni anno partecipa alle feste di Crevari, con le focaccette indiscusse protagoniste Un po' di coda per prendere le focaccette, i parcheggi che scarseggiano e le salite "infinite" a piedi fino a Crevari per lasciare l'auto a casa: piccoli disagi che però si trasformano in grandi risultati per la comunità. Così, oltre a regalare momenti di festa per grandi e piccini che da sempre partecipano a Crevari Invade, i proventi raccolti vengono reinvestiti in progetti a favore del territorio, tra scuola e sanità. "Nell'attesa di ritrovarci tutti a festeggiare all'Anpi di Crevari - racconta lo staff sui social - volevamo raccontarvi come abbiamo investito i proventi dell'anno scorso di Crevari Invade".