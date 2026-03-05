Cremona | 219mila euro per 100 ettari di nuovi pioppeti

Cinque aziende agricole di Cremona hanno ricevuto un finanziamento di 219.000 euro destinato all’impianto di nuovi pioppeti su un'area complessiva di 100 ettari. La somma riguarda interventi di riforestazione e miglioramento delle colture locali. I fondi sono stati assegnati nell’ambito di un programma di sostegno alle pratiche agricole sostenibili. La notizia riguarda esclusivamente i dettagli delle assegnazioni e delle superfici coinvolte.

Cinque aziende agricole del territorio cremonese hanno ottenuto un contributo di 219.000 euro per impiantare nuovi pioppeti su una superficie totale di 100 ettari. Questa iniziativa, inserita nell'intervento SRD10 dello Sviluppo Rurale, fa parte di un progetto regionale più ampio che coinvolge 44 imprese in Lombardia e mira a piantare 490 ettari di nuovi impianti. L'obiettivo dichiarato è rafforzare la filiera del legno e promuovere la sostenibilità ambientale attraverso il sequestro del carbonio. La mappa degli investimenti nel Cremonese I fondi non sono stati distribuiti casualmente ma mirano a sostenere specifiche realtà produttive locali.