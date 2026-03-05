credito alle imprese reggiane aumentano impieghi e risparmi

Alla fine del 2025, i prestiti erogati dal sistema bancario in provincia di Reggio hanno mantenuto la crescita già iniziata nel 2024. I dati ufficiali mostrano un aumento degli impieghi e dei risparmi depositati dalle imprese locali, confermando la stabilità del settore finanziario nella regione. Le banche hanno continuato a sostenere le attività imprenditoriali con nuove linee di credito.

Alla fine del 2025, i prestiti erogati dal sistema bancario in provincia di Reggio hanno confermato la tendenza espansiva già registrata nel 2024. La crescita è risultata del 4,2%, per un volume complessivo degli impieghi pari a 23,9 miliardi. I dati, diffusi dalla Banca d’Italia e analizzati dall’ufficio Studi e statistica della Camera di commercio dell’Emilia evidenziano in dettaglio un aumento dello 0,4% per il credito alle imprese (circa 9,9 miliardi), mentre i prestiti alle famiglie consumatrici sono cresciuti del 2,7%, portandosi a quasi 5,7 miliardi. Molto evidente, poi, l’incremento degli impieghi destinati alle società finanziarie e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

