Costi e proposte il problema di Schlein non è politico ma matematico

Alla Camera, Elly Schlein ha criticato l’atteggiamento delle opposizioni, affermando che ogni volta che vengono presentate proposte per migliorare le condizioni di chi lavora, queste vengono respinte senza essere considerate. La deputata ha sottolineato che i costi e le proposte sono un problema che, secondo lei, non riguarda solo l’aspetto politico, ma anche quello matematico.

Congedo paritario e riduzione dell’orario di lavoro, per il Pd costa 600 milioni sul trienno mentre per la Ragioneria dello stato 24,8 miliardil. Le coperture a casa Elly sono un’opinione Rinnovabili, nucleare, risorse. La guerra ricorda le fragilità italiane. Cambiare si può Ci risiamo, dice Elly Schlein alla Camera. “Ogni volta che le opposizioni fanno una proposta per migliorare le condizioni di chi lavora, voi l’affossate senza nemmeno volerla discutere, negandoci il diritto a discuterne in Parlamento”. La segretaria del Pd si riferisce alla bocciatura, da parte della maggioranza, della proposta unitaria del Campo largo sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, dopo che la settimana scorsa era stata affossata la proposta unitaria delle opposizioni sul congedo paritario. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

