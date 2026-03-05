Cos’è successo nel quinto giorno di guerra

Nel quinto giorno di conflitto, sono continuati intensi bombardamenti su diverse aree di Teheran e del Libano, mentre una nave militare è stata coinvolta in un incidente non specificato. Le operazioni di attacco sono proseguite senza sosta, coinvolgendo obiettivi civili e militari. La situazione rimane tesa senza che siano stati annunciati accordi o interventi diplomatici immediati.

Sono proseguiti pesanti bombardamenti su Teheran e diverse zone del Libano, e una nave militare iraniana è stata affondata al largo dello Sri Lanka Da mercoledì sera si sta parlando della possibilità che i curdi-iraniani, che abitano in una zona a nord-ovest del paese, si stiano preparando a una operazione di terra contro il regime iraniano (in Iran i curdi sono discriminati da decenni). L’obiettivo di questa operazione sarebbe destabilizzare ulteriormente il regime iraniano. Sia l’Atlantic sia Associated Press in due articoli molto documentati hanno scritto che un’offensiva via terra sarebbe imminente, e il giornalista Barak Ravid ha scritto che sarebbe già iniziata. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Cos’è successo nel terzo giorno di guerraGli attacchi di Iran e Israele si sono espansi su più fronti, e nel suo primo discorso Trump non ha parlato di rovesciare il regime Nel suo terzo...

Medio Oriente, quinto giorno di guerra: raid su Teheran e nuovo fronte in LibanoTeheran, 4 marzo 2026 – Il conflitto in Iran entra nel quinto giorno e si allarga sul piano operativo e diplomatico.

