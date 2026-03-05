Cos'è successo durante Frosinone-Pescara | Di Nardo segna con gli avversari fermi È tutto regolare

Durante la partita tra Frosinone e Pescara di Serie B, Di Nardo ha segnato mentre i giocatori avversari erano fermi in campo e chiedevano all’arbitro di interrompere il gioco. La scena ha generato confusione tra i presenti, ma l’arbitro ha confermato che il gol era regolare e che non ci sono stati errori di valutazione. La partita è proseguita senza ulteriori intoppi.

Caos durante Frosinone-Pescara di Serie B. Di Nardo segna con tutta la squadra di casa ferma che chiedeva all'arbitro di fermare il gioco. Ma è tutto regolare.