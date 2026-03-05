Cos' è lo stretto di Hormuz e cosa succede se viene bloccato | tutti i richi

Lo Stretto di Hormuz, situato nel Golfo Persico, collega il Golfo con il Mare Arabico ed è uno dei passaggi più trafficati al mondo. Ogni giorno, attraverso questo stretto, passa una grande quantità di petrolio e gas naturale provenienti dal Medio Oriente verso i mercati globali. Diversi paesi e compagnie navali monitorano attentamente questa rotta per garantire il libero attraversamento e prevenire eventuali blocchi o tensioni.

Nel cuore del Golfo Persico si trova uno dei passaggi marittimi più delicati e strategici del pianeta: lo Stretto di Hormuz. Tra le coste dell’Iran e dell’Oman si snoda questo corridoio marittimo strettissimo ma cruciale per gli equilibri energetici globali. Ogni giorno, secondo la U.S. Energy Information Administration, vi transitano circa 17 milioni di barili di petrolio, ai quali si aggiungono enormi quantità di gas naturale liquefatto (GNL) proveniente soprattutto dal Qatar. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, ieri, ha annunciato il "controllo totale" dello Stretto. "Attualmente, lo Stretto di Hormuz è sotto il controllo totale della Marina della Repubblica Islamica", ha affermato Mohammad Akbarzadeh, un alto funzionario delle forze navali dell'Irgc, come riportato dall'agenzia di stampa Fars. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

