Il PetPhone è uno smartphone progettato per essere collegato al collare di cani e gatti, permettendo di monitorare la loro salute e posizione. Si tratta di un dispositivo che offre funzionalità di tracciamento e gestione delle informazioni sanitarie degli animali domestici, facilitando il controllo da parte dei proprietari. Il prodotto rappresenta un'innovazione nel settore degli accessori tecnologici per animali.

La tecnologia per animali domestici compie un nuovo passo avanti con PetPhone, un dispositivo che funziona come uno smartphone da agganciare al collare di cani e gatti. Il gadget permette ai proprietari di comunicare con il proprio animale, monitorarne la salute e tracciarne la posizione in tempo reale. Presentato durante le fiere tecnologiche del 2026, il dispositivo rappresenta uno dei gadget più curiosi e innovativi del crescente mercato della pet-tech. PetPhone Uno smartphone pensato per cani e gatti PetPhone è stato progettato per funzionare come un vero e proprio smartphone per animali domestici, da fissare direttamente al collare. Il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cos’è il PetPhone, lo smartphone che monitora salute e posizione di cani e gatti

Tutti lo hanno acceso, pochi sanno cos’è: il pulsante dello smartphone che “svende” la tua privacyEsiste un pulsante che “svende” la tua privacy, facilitando le azioni di malintenzionati: forse lo hai attivato, come controllare.

I cani come i bambini ci aiutano se siamo in difficoltà, i gatti dipende: lo studio che ci parla di co evoluzioneUno studio dell'Università Eötvös Loránd di Budapest, in Ungheria spiega perché abbiamo la sensazione che quando perdiamo qualcosa un cane si...