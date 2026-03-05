Cos' è Fokus il segreto del Bodo tra videogiochi e ingegneria

Il Bodo Glimt ha raggiunto gli ottavi di finale di Champions League grazie a un metodo chiamato Fokus, un sistema che combina elementi di ingegneria e tecnologie ispirate ai videogiochi. Questo approccio innovativo viene utilizzato dalla squadra norvegese per migliorare le performance e le strategie di gioco, distinguendosi nel torneo. Il nome Fokus rappresenta un segreto tecnico che ha contribuito ai successi recenti del club.

Il segreto del Bodo Glimt agli ottavi di finale di Champions League? È un mix tra ingegneria e videogiochi e si chiama Fokus. Si tratta di un algortimo che negli anni ha permesso ai norvegesi di scovare talenti e valorizzarli anche dal punto di vista economico. E ora ci potrebbe essere un "nuovo Bodo" da tenere d'occhio sempre in Norvegia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

