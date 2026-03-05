Cosa non si fa per il posto fisso! La favola mirabolante di Checco Zalone torna stasera in tv | i motivi per riguardare Quo vado?

Stasera torna in tv il film di Checco Zalone, “Quo vado?”, una commedia che racconta le avventure di un uomo legato al posto fisso. Il protagonista si trova a dover affrontare situazioni impreviste e cambiamenti, mantenendo sempre la stessa attitudine di resistenza. La pellicola mette in scena le reazioni di chi preferisce la stabilità a qualsiasi innovazione, suscitando un sorriso e un senso di familiarità.

Un impiegato pugliese disposto a tutto pur di non rinunciare al lavoro sicuro: la commedia italiana più divertente degli ultimi vent’anni è stasera su Canale 5 alle 21.25 C’è qualcosa di irresistibile in Quo vado? che va oltre la comicità. È la sensazione, mentre si guarda, di riconoscersi in quell’uomo che ha costruito la propria vita attorno alla certezza del posto fisso e che, di fronte a qualsiasi cambiamento, oppone una resistenza eroica e grottesca. Checco Zalone ha fatto del film una commedia di costume affilatissima, capace di far ridere e riflettere con la stessa scena. E che ritroviamo stasera in tv alle 21.25 su Canale 5 e in contemporanea in streaming su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Amica.it

Buen Camino: Checco Zalone fa storia al cinema italiano, superato record di Quo Vado con oltre 9 milioni di spettatori.Buen Camino, il film diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone, ha infranto un record storico del cinema italiano.

Checco Zalone travolge il botteghino, Buen Camino a un soffio dal record di Quo vado?Non si arresta il fenomeno Checco Zalone, incassi a valanga e domani potrebbe arrivare il giorno del sorpasso al precedente record segnato dal suo...

Checco Zalone e Lino Banfi – Il posto fisso è sacro | Quo Vado

Canova e il fenomeno Zalone: Non punta l’indice e sa cambiare . Checco non è come i cinepanettoniIl critico cinematografico sulle tracce di Buen Camino (e non solo): sgretola stereotipi e porta la gente in sala. La confessione: Anch’io tempo fa avevo una snobistica diffidenza nei comici... Me ... ilgiorno.it

Checco Zalone senza filtri: Fare soldi non è un peccato. E sul politicamente corretto non fa scontiNessuna ipocrisia, nessun giro di parole. Checco Zalone torna al cinema e lo fa con la sua solita miscela di ironia e pragmatismo. In occasione della presentazione di Buen Camino, in uscita nelle sale ... affaritaliani.it

Aldo Cazzullo ha spiegato perché considera “Per sempre sì” una delle canzoni più brutte nella storia del Festival. “Potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra, o a essere generosi, una canzone di Checco Zalone; che però le scrive per - facebook.com facebook