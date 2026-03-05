Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend | gli 8 eventi anche gratis scelti per voi

Questo fine settimana a Monza e nei suoi dintorni si svolgono diversi eventi, tra cui manifestazioni sportive, mostre e appuntamenti enogastronomici. Sono previsti anche eventi gratuiti rivolti a tutti i cittadini, offrendo un’ampia scelta di attività per trascorrere il weekend. Sono otto gli appuntamenti selezionati, pensati per coinvolgere diverse fasce di pubblico e offrire opportunità di svago e cultura.

Sport, segre, mostre, eventi enogastronomici: sono tanti gli appuntamenti ad hoc in programma a Monza e dintorni per questo fine settimana. A Monza ci si potrà per esempio perdere fra le rarità dello storico mercato dell'antiquariato di via Bergamo, oppure gareggiare nella celebre Run for life al Parco. Per chi ama mangiare e ballare in compagnia ci sono invece la festa siciliana a Lissone e quella di Brugherio, dove arriva anche il magico trenino. Ma il weekend è anche il momento ideale per scoprire la storia dello storico ex manicomio di Mombello con la visita guidata proposta da Lombardia segreta.

Monza e Brianza, cosa fare nel weekend 6–8 marzo 2026Festa siciliana, tour all’ex manicomio, concerto gratuito e eventi per l’8 marzo: cosa fare a Monza e in Brianza dal 6 all’8 marzo 2026. monza-news.it

Cosa fare nel weekend a Monza e dintorni: i 5 eventi (anche gratis) scelti per voiEcco dunque una mini-guida agli eventi più belli che abbiamo scelto per voi da venerdì 20 a domenica 22 febbraio. monzatoday.it

