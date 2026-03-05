Cortile e Casa di Giulietta ufficiale l' accordo per l' ingresso dal Teatro Nuovo

È stato firmato un accordo ufficiale che permette l’ingresso dal Teatro Nuovo al cortile e alla Casa di Giulietta. Nel frattempo, le Olimpiadi e le Paralimpiadi hanno portato Verona alla ribalta, grazie alle cerimonie di chiusura e apertura che si sono svolte nelle scorse settimane. La città si prepara così a nuovi flussi di visitatori e a un possibile incremento di attività legate alle attrazioni storiche.

«Questo passaggio è solo l’inizio: l’accordo è il primo passo di una strategia più ampia verso la riqualificazione definitiva dell'intero sito», ha affermato l’assessora alla Cultura e Turismo Marta Ugolini Olimpiadi e Paralimpiadi hanno dato grande visibilità a Verona con le rispettive cerimonie di chiusura e apertura. Una volta superata quella del 6 marzo, il capoluogo scaligero inizierà ad affrontare la nuova stagione turistica, con un'importante conferma.È stato infatti ufficialmente firmato l’accordo tra Comune di Verona, Società Teatro Nuovo s.r.l. e Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona per la nuova modalità di accesso al Cortile e alla Casa di Giulietta. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Casa e Cortile di Giulietta, via libera definitivo al nuovo modello con ingresso dal Teatro NuovoIl Consiglio comunale di Verona giovedì ha approvato la delibera 1172025, con 22 voti favorevoli e 7 voti contrari.

