corsa contro il tempo del napoli basket per tesserare isaiah whaley

Napoli Basket sta lavorando per tesserare Isaiah Whaley in vista di un’imminente finestra di mercato. La squadra cerca di completare il roster con il giocatore statunitense, che dovrebbe sostituire Aamir Simms. La trattativa si svolge in tempi stretti, mentre il club monitora attentamente la situazione per completare l’operazione prima della scadenza.

Napoli Basket avanza in una finestra decisiva per aggiungere Isaiah Whaley al roster, con l’obiettivo di sostituire Aamir Simms. La scadenza per depositare la documentazione è fissata a domani alle 12, ma le dinamiche potrebbero far slittare i tempi. Whaley è attualmente in Turchia, dove ha giocato fino a poco tempo fa con il Tofas Bursa, e la mancanza dei documenti gli impedisce di lasciare il paese. Il contesto internazionale e le pressioni sull’ambasciata americana rendono complessa l’ottenzione dei permessi necessari, incidendo sulla tempistica dell’operazione. La possibilità di vedere Whaley in campo contro la Virtus Bologna, sabato alle 20. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

