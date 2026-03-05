Coppia comasca cerca una via per rientrare dall' Oman | Da qui partono voli semivuoti per l' Italia

Una coppia di Solbiate con Cagno è rimasta in Oman dopo che il volo di ritorno per l’Italia è stato cancellato, lasciandoli bloccati all’estero. Attualmente stanno cercando una soluzione per tornare a casa, mentre i voli disponibili per il loro rientro sono semivuoti e partono dalla regione. La situazione ha creato disagi ai due viaggiatori, che cercano un modo per rientrare nel loro paese.

Maria Enrica, residente a Solbiate con Cagno, racconta la situazione da Salalah: "Stiamo bene in hotel, ma è difficile tornare a casa" Una coppia di Solbiate con Cagno si trova bloccata in Oman dopo la cancellazione del volo di rientro. Maria Enrica sta trascorrendo ore di attesa a Salalah insieme al compagno Vincenzo. I due si trovano in un hotel e non stanno affrontando particolari disagi, ma al momento non hanno ancora una soluzione concreta per tornare in Italia dopo che il loro volo è stato cancellato. La situazione si è complicata nei giorni scorsi quando la compagnia aerea con cui avrebbero dovuto rientrare ha annullato il collegamento previsto per la sera precedente. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Missili su Dubai, parla una coppia italiana fuggita in Oman: "C'è chi dorme nei parcheggi, tremavano i vetri"Chi vive a Dubai racconta che la città è talmente sicura che nei locali si può tranquillamente lasciare computer e cellulari incustoditi senza aver...

Rientrati in Italia i primi 127 italiani dall’Oman: tra loro anche la famiglia di CrosettoNelle prossime ore partiranno anche i 200 studenti minorenni e sono previsti rientri anche di altri italiani.

