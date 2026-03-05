Coppa Italia pallanuoto donne scatta la Final Six a Napoli

La Final Six di Coppa Italia di pallanuoto donne inizia a Napoli con i quarti di finale venerdì. Le partite sono Orizzonte contro Padova e Trieste contro Cosenza. Successivamente, scenderanno in vasca Rapallo e Roma per completare il tabellone. La competizione si svolge nella città partenopea, coinvolgendo otto squadre in totale.

Una Final Six con occhi diversi: quelli di Maurizio Mirarchi, fresco nuovo ct del Setterosa al posto di Carlo Silipo. Si attendono segnali utili in vista delle qualificazioni di World Cup in programma nella prima settimana di maggio a Rotterdam. Da venerdì a domenica, nella piscina Scandone di Napoli, si gioca la Coppa Italia donne targata Unipol: nella prima giornata i quarti Orizzonte-Padova (18.30) e Trieste-Cosenza (20), le vincenti sabato rispettivamente contro il Rapallo e la Sis Roma che ha conquistato le ultime due edizioni. In campionato, dopo 12 giornate, la squadra romana guida con 32 punti, a +2 sul Rapallo e sull'Orizzonte che detiene il maggior numero di vittorie, cinque.