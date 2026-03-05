Coppa Italia | Lazio raggiunta due volte dall’Atalanta 2-2 Decisivo il ritorno a Bergamo

Nella semifinale di Coppa Italia, Lazio e Atalanta si sono affrontate in un match ricco di emozioni che si è concluso con un punteggio di 2-2. Tutti i gol sono stati segnati nella ripresa, con i biancocelesti in vantaggio due volte grazie a Dele-Bashiru e Dia, prima che Pasalic e Musah trovassero il pareggio. La sfida si è giocata a Bergamo, dove si deciderà l’esito dell’incontro.

ROMA – Termina in parità per 2-2 il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta: tutti i gol nella ripresa, con i biancocelesti avanti per due volte con Dele-Bashiru e Dia, a cui hanno risposto prima Pasalic e poi Musah. Sarri ritrova Gila e Maldini e li rilancia subito titolari, mentre Palladino preferisce nuovamente Krstovic a Scamacca. L'atmosfera è quella, surreale, delle ultime settimane, ovvero con l'Olimpico deserto ma, stavolta, i tifosi biancocelesti si sono riuniti all'esterno, in prossimità dello Stadio dei Marmi, all'altezza della Curva Nord, per far sentire il loro sostegno con cori e petardi. A partire meglio, però, è l'Atalanta, che trova il gol dopo otto minuti con il colpo di testa di Krstovic; tutto annullato per un precedente fuorigioco di Zappacosta, autore del cross.