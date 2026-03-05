Cooperazione europea contro le frodi fiscali

La Guardia di Finanza ha partecipato il 19 e 20 febbraio a due incontri internazionali a L’Aia, nei Paesi Bassi, dedicati al contrasto delle frodi fiscali e della criminalità economico-finanziaria. Gli incontri hanno visto la presenza di rappresentanti di diversi paesi europei, riuniti per discutere strategie e strumenti per combattere le attività illegali nel settore finanziario.

Il programma EMPACT ha l'obiettivo di favorire una collaborazione sempre più efficace tra i Paesi dell'Unione Europea, promuovendo strategie operative condivise per contrastare fenomeni come frodi fiscali, riciclaggio e criminalità organizzata.