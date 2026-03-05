Cooperazione europea contro le frodi fiscali

Da zon.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza ha partecipato il 19 e 20 febbraio a due incontri internazionali a L’Aia, nei Paesi Bassi, dedicati al contrasto delle frodi fiscali e della criminalità economico-finanziaria. Gli incontri hanno visto la presenza di rappresentanti di diversi paesi europei, riuniti per discutere strategie e strumenti per combattere le attività illegali nel settore finanziario.

La Guardia di Finanza ha preso parte, il 19 e 20 febbraio all’Aia, nei Paesi Bassi, a due incontri internazionali dedicati al contrasto della criminalità economico-finanziaria. I meeting si inseriscono nell’ambito della piattaforma di cooperazione EMPACT 2026-2027 (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats), iniziativa europea finalizzata a rafforzare il coordinamento tra gli Stati membri e le principali agenzie dell’Unione nella lotta alle forme più gravi di criminalità. Un’azione coordinata a livello europeo. Il programma EMPACT ha l’obiettivo di favorire una collaborazione sempre più efficace tra i Paesi dell’Unione Europea, promuovendo strategie operative condivise per contrastare fenomeni come frodi fiscali, riciclaggio e criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Zon.it

cooperazione europea contro le frodi fiscali
© Zon.it - Cooperazione europea contro le frodi fiscali

Leggi anche: Frodi fiscali per 5 miliardi e riciclaggio internazionale, 281 denunce

Frodi fiscali e riciclaggio per 5 miliardi: terremoto finanziario ad AnconaAncona, 25 febbraio 2026 – Un cratere finanziario senza precedenti quello scoperto dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona.

LA DENAZIONALIZZAZIONE DELLA MONETA di Friedrich A. von Hayek: S. Nisticò, P. Benigno, A. M. Petroni

Video LA DENAZIONALIZZAZIONE DELLA MONETA di Friedrich A. von Hayek: S. Nisticò, P. Benigno, A. M. Petroni

Tutto quello che riguarda Cooperazione europea.

Temi più discussi: Cooperazione europea: -8% ai fondi per la salute riproduttiva nel 2024; Consiglio Giustizia e affari interni; Video. Salvare l'anguilla europea: può la cooperazione fermare un commercio illegale da miliardi di euro?; L’UE introduce nuove regole contro il traffico illecito di armi.

cooperazione europea contro leSalvare l'anguilla europea: può la cooperazione fermare un commercio illegale da miliardi di euro?La popolazione dell'anguilla europea è crollata di oltre il 90% dagli anni '80. Tuttavia, si stima che ogni anno decine di tonnellate di avannotti, note come anguille cieche, vengano pescate illegalme ... it.euronews.com

Ue lancia piano d'azione anti-droni: Cooperazione con Ucraina sarà centraleLa Commissione Europea, dopo i numerosi episodi di sorvoli non autorizzati ad opera di droni di provenienza ignota avvenuti in diversi Stati membri, lancia un piano per contrastarli. Il piano per ... adnkronos.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.