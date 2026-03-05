I carabinieri dell’Ispettorato del lavoro hanno effettuato controlli in diversi panifici e pasticcerie, portando alla denuncia di tre rappresentanti di attività del settore. Durante le verifiche sono state riscontrate gravi violazioni del decreto legislativo 812008, relativo alla sicurezza sul lavoro, e sono state comminate multe per un totale di circa 11.000 euro.

COMPRENSORIO Tre legali rappresentanti di attività del settore della panificazione e della pasticceria sono stati denunciati dai carabinieri dell’Ispettorato del lavoro per "gravi violazioni al decreto legislativo 812008, cioè il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. I provvedimenti scaturiscono al termine di un mese di attività di controllo e vigilanza "volta a garantire il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Nel mese di febbraio, gli ispettori del Nucleo ispettorato del lavoro hanno concentrato la propria attività preventiva sul settore dei panifici e delle pasticcerie, "comparto che richiede una particolare attenzione per la specificità delle mansioni svolte". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Controlli in panifici e pasticcerie. Denunce e multe per 11mila euro

