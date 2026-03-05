contributi per le paratie la regione ha prorogato di 6 mesi i termini per documentare le spese

La Regione ha deciso di prorogare di sei mesi i termini per presentare la documentazione relativa ai contributi per le paratie. Questa decisione arriva in seguito a un articolo pubblicato lunedì scorso, nel quale si segnalava la notevole lentezza dell'ente nel gestire le pratiche. La proroga interessa tutte le richieste di rimborso ancora in fase di completamento e mira a dare più tempo ai richiedenti.

Dopo il nostro articolo di lunedì scorso nel quale segnalavamo l’esasperante lentezza della Regione Emilia-Romagna nell’erogare i contributi per l’installazione di dispositivi per proteggere le abitazioni e gli esercizi commerciali dalle alluvioni (paratie, valvole di non ritorno per gli scarichi, pompe per il sollevamento dell’acqua piovana.), la Regione Emilia-Romagna da fatto un timido cenno di risveglio, ha prorogato da 10 a 16 mesi il termine per presentare i giustificativi di spesa dopo l’ammissione della domanda. La sottosegretaria alla presidenza della Regione, con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini: "Accogliamo una giusta richiesta, perché nessuno venga lasciato indietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

