Contratto Dirigenti scolastici firmato | ecco come funzionerà la retribuzione di risultato
È stato firmato il nuovo contratto collettivo nazionale integrativo che riguarda gli anni scolastici 20202021, 20212022 e 20222023. Questo accordo stabilisce le modalità di impiego delle risorse aggiuntive destinate alla retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici. La firma segna l’accordo definitivo su un testo che regola queste modalità di pagamento.
È stato sottoscritto il testo definitivo del CCNI relativo agli anni scolastici 20202021, 20212022 e 20222023, che disciplina l’utilizzo delle risorse integrative destinate alla retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Rinnovo contratto Dirigenti scolastici, all’ARAN giorno 16 marzoL’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) ha convocato le confederazioni e le organizzazioni sindacali...
DSGA: mobilità intercompartimentale, retribuzione inadeguata, assenza di retribuzione di risultato. L’interrogazione parlamentareIl 27 gennaio 2026, la senatrice Barbara Floridia ha presentato un’interrogazione scritta al Senato (atto n.
