Contratti e acquisti falsificando la firma della suocera allettata | nuora finisce a processo

Una donna è stata portata davanti a un giudice per aver falsificato la firma della suocera allettata su contratti e acquisti. La nuora ha firmato documenti senza il consenso della donna, che si trovava in condizioni di salute precarie. Le autorità hanno avviato un procedimento legale per accertare le responsabilità legate a questa vicenda. La donna dovrà rispondere di falsificazione e altri eventuali reati.

Oltre il danno, la beffa. Non c’è altro modo per spiegare la disavventura capitata a una donna di 76 anni che si è vista addebitare pagamenti per dei beni di cui non aveva fatto alcuna richiesta: un finanziamento per acquisti di elettrodomestici e contratti per installazione di un modem e relativa linea internet. Peccato che la donna fosse allettata e quelle firme sotto ai contratti non avrebbe potuto metterle. Ci ha pensato, secondo le indagini, la nuora 47enne, difesa dall‘avvocato Giorgione, che è stata beccata ed è finita in giudizio dopo la denuncia dell’anziana. La persona offesa, assistita dall’avv. D’Andrea dello Studio legale... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Contratti e acquisti falsificando la firma della suocera allettata: nuora finisce a processo Doppio lutto a Pistoia, suocera viene investita e la nuora muore per un maloreUn Santo Stefano tragico quello vissuto a Pistoia, segnato da un doppio lutto che ha scosso l’intera comunità. Leggi anche: Suocera muore investita, nuora per choc