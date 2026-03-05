Constantinos Carydis debutta alla Fenice con Berlioz e Koukos

Il direttore d’orchestra Constantinos Carydis debutta alla guida dell’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia con tre concerti previsti al Teatro La Fenice. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 6 marzo 2026 alle ore 20. Durante gli eventi, Carydis dirigerà composizioni di Berlioz e Koukos. La serie di concerti si svolgerà nel prestigioso teatro veneziano.

Il direttore d'orchestra Constantinos Carydis debutta alla guida dell'Orchestra del Teatro La Fenice in tre concerti in programma al Teatro La Fenice di Venezia venerdì 6 marzo 2026 alle ore 20.00 (turno S), sabato 7 marzo alle ore 20.00 e domenica 8 marzo alle ore 17.00, nell'ambito della Stagione Sinfonica 2025-2026. Il maestro greco, nato ad Atene nel 1974 e oggi considerato tra i più importanti direttori d'orchestra della sua generazione, guiderà la compagine veneziana in un programma articolato in tre momenti musicali.

Constantinos Carydis debutta alla Fenice: tre serate tra Berlioz e rarità sinfonicheIl maestro greco Constantinos Carydis dirigerà l'Orchestra della Fenice di Venezia in un programma che spazia da Guiraud a Berlioz. lavocedivenezia.it

Constantinos Carydis debutta alla testa dell'Orchestra della Fenice(ANSA) - VENEZIA, 02 MAR - Constantinos Carydis debutta alla testa dell'Orchestra del Teatro La Fenice. Il maestro greco guiderà la compagine veneziana venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo, nell'amb ... msn.com

