Consolidamento degli argini interventi da 800 mila euro sul torrente Conca per la messa in sicurezza

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria degli argini del torrente Conca, con un investimento di 800 mila euro destinato al consolidamento delle sponde. Gli interventi mirano a rafforzare le argini e migliorare la sicurezza dei corsi d’acqua. Le operazioni sono state avviate recentemente e coinvolgono attività di consolidamento e sistemazione delle aree a rischio.

Partiti i lavori di manutenzione straordinaria lungo le sponde del torrente Conca per rafforzare gli argini e migliorare la sicurezza del territorio Sicurezza dei corsi d'acqua, al via i lavori di manutenzione straordinaria degli argini del torrente Conca. Interventi attualmente in corso nel tratto a valle del ponte della litoranea, tra l'invaso e la foce, in entrambe le sponde, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza idraulica del torrente attraverso la difesa degli argini e la rinaturalizzazione dell'area. Lavori del valore totale di 800 mila euro, a cura del Servizio sicurezza territoriale e protezione civile di Rimini, competente ad eseguire le funzioni per il territorio riminese.