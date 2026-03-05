Consar con le pile scariche E Brescia la scavalca

Nella partita tra Brescia e Consar Ravenna, Brescia ha vinto con il punteggio di 3-1. I set si sono conclusi con i seguenti punteggi: 25-23, 25-21, 17-25 e 25-20. Per Brescia, Cavuto ha segnato 16 punti, Cominetti 14 e Lucconi 14. Tra i giocatori di Ravenna, Consoli ha avuto un ruolo con le pile scariche, permettendo a Brescia di scavalcare la squadra avversaria in classifica.

Consoli Brescia 3 Consar Ravenna 1 (25-23, 25-21, 17-25, 25-20) BRESCIA: Cavuto 16, Tondo 6, Cominetti 14, Mancini 10, Berger 4, Lucconi 14, Rossini (L); Solazzi, Cargioli 1, Ghirardi. NE: Cech, Franzoni, Zambonardi, Bettinzoli. All. Zambonardi. CONSAR: Dimitrov 13, Canella 6, Bartolucci 6, Russo 3, Zlatanov 16, Valchinov 12, Goi (L); Gottardo 3. NE: Iurlaro, Ciccolella, Giacomini, Bertoncello, Asoli. All. Valentini Arbitri: Venturi e Marigliano Netta vittoria della Consoli Brescia che scavalca al terzo posto una Consar Ravenna che non ha giocato male, ma che solo nel terzo set ha dato l'impressione di poter mettere in difficoltà i padroni di casa, apparsi in gran serata, in grado di esprimere il grande potenziale che, più volte in stagione, era stato limitato da infortuni e prestazioni deludenti, costate molti punti in classifica.