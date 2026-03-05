Confermato lo spionaggio illegale contro il direttore di Fanpage Il cdr | ora trovare i responsabili

Il comitato di redazione di Fanpage.it ha espresso solidarietà al direttore Francesco Cancellato dopo che è stato confermato lo spionaggio illegale nei suoi confronti. La notizia è stata resa nota in seguito alla conferma delle attività di sorveglianza non autorizzate ai suoi danni. Ora il Cdr chiede di identificare e trovare i responsabili di questa operazione.

La solidarietà del Cdr di Fanpage.it al direttore Francesco Cancellato dopo la conferma dello spionaggio illegale a suo danno.