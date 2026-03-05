Conegliano senza paura | 3-0 a Busto e semifinale scudetto in cassaforte

Conegliano ha battuto Busto Arsizio 3-0 nella seconda partita dei quarti di finale dei playoff di serie A1 femminile, assicurandosi così il passaggio alle semifinali. La squadra ha replicato il risultato di gara 1, conquistando una vittoria netta in trasferta che le permette di proseguire il cammino nel torneo. La serie si è conclusa dopo sole due partite.

La serie dei quarti playoff di A1 femminile dura lo spazio di due partite: Conegliano bissa il successo di gara 1 e, nella tana di Busto Arsizio, firma una vittoria netta che vale l'accesso alle semifinali Scudetto. Dopo qualche difficoltà nel primo confronto al PalaVerde, le Pantere cambiano marcia e impongono la legge con un secco 3-0 (25-16, 25-17, 25-15) chiudendo così la pratica in poco più di un'ora. Il copione è chiaro fin dall'inizio: Conegliano scappa nelle prime fasi di ogni set e non concede alle "Farfalle" il tempo di costruire inerzia. La differenza tecnica e di ritmo tra la prima della regular season e l'ottava classificata emerge subito, con le venete capaci di trasformare ogni break in un allungo definitivo.